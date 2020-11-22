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ООС: бойовики двічі порушили режим тиші

ООС: бойовики двічі порушили режим тиші

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні, 22 листопада, збройні формування бойовиків двічі порушили досягнуті мирні домовленості. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

“Сьогодні, 22 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили досягнуті мирні домовленості. Так, зранку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“, неподалік населеного пункту Шуми, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї”, — вказано у повідомленні.

Неприцільні постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Окрім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного окупанти здійснили дистанційне мінування позицій наших військ, використовуючи заборонені міни ПОМ-2.

“Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі.

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