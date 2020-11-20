ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Сьогодні, 20 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року", - повідомили у пресцентрі.
Так, у районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного.
Як наголосили в пресцентрі, неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед воїнів Об’єднаних сил немає.
Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 16 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 188 вибухонебезпечних предметів.
"У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 19 листопада у смузі відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року.