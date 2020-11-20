ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь

"Сьогодні, 20 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року", - повідомили у пресцентрі.

Так, у районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати наших захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного.

Як наголосили в пресцентрі, неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед воїнів Об’єднаних сил немає.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 16 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 188 вибухонебезпечних предметів.

"У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими воїнами", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 19 листопада у смузі відповідальності наших бригад зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року.