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ООС: бойовики 4 рази відкривали вогонь, двоє бійців поранені

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші воїни діяли адекватно обстановці і вживали заходів щодо придушення вогневих засобів противника", - повідомили у пресцентрі. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник із стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях неподалік Мар’їнки.

Тричі окупанти відкривали вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Збройні формування Російської Федерації обстріляли українських військовослужбовців біля Катеринівки зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також випустили 5 мін 120-го калібру.

Проти наших захисників поблизу населеного пункту Кримське ворог застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а оборонців Південного обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

"Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 26 квітня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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