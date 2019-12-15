ООС: бойовики 4 рази обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли, усі на Луганському напрямку. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, передає УНН.
"Після опівночі у районі Луганського та близько 11-ї години неподалік Кримського окупанти відкривали вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових гранатометів. Ще один раз поблизу Кримського противник вів вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів з 10:00 до 10:10", - заявив Праута.
Автоматичні гранатомети ворог вранці застосував біля Хутора Вільного.
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"За наявною на цей час інформацією, одного нашого воїна поранено", - додає Праута.
Нагадаємо, 14 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цих підступних дій загинув один з військовослужбовців Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення.