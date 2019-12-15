ООС: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, есть раненый

"После полуночи в районе Луганского и около 11 часов недалеко от Крымского оккупанты открывали огонь по нашим позициям со станковых противотанковых гранатометов. Еще раз вблизи Крымского противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов с 10:00 до 10:10", - заявил Праута.

Автоматические гранатометы враг утром применил у Хутора Вольного.

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"По имеющейся на данный момент информации, один наш воин ранен", - добавляет Праута.

Напомним, 14 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения.