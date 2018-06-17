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ООС: бойовики 27 разів порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 27 разів порушували режим припинення вогню, з них 5 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Під час бойових дій минулої доби 2 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Упродовж минулої доби, 16 червня, бойові дії тривали на окремих напрямках. Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння.

"На Луганщині відмічається часткове загострення обстановки в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, а також поблизу Троїцького, що на Дебальцевському напрямку. На Горлівському та Донецькому напрямках тривали короткочасні вогневі контакти з противником, із використанням стрілецької зброї, в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївка та Мар’їнка. Складною ситуація залишається на Маріупольському напрямку, де не припиняються бої в районах населених пунктів Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине. Під прикриттям вогню з мінометів та гранатометів противник намагався оволодіти нашими передовими позиціями. Адекватна відповідь підрозділів Об'єднаних сил не допустила просування ворога, жодного клаптику української землі не втрачено", - йдеться у повідомленні прес-центру Операції об’єднаних сил.

Під час бойових дій минулої доби два наших воїна отримали поранення, їхньому життю нічого не загрожує. Поранених невідкладно евакуйовано до шпиталю.

Поточної доби, 17 червня, втрат немає.

За даними розвідки, минулої доби знищено одного сепаратиста.

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