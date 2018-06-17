ООС: боевики 27 раз нарушали режим прекращения огня

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. За прошедшие сутки, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ ДНР” нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.

“На Луганщине отмечается частичное обострения обстановки в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого, что на Дебальцевском направлении. На Горловском и Донецком направлениях продолжались кратковременные огневые контакты с противником, с использованием стрелкового оружия, в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка и Марьинка. Сложной ситуация остается на Мариупольском направлении, где не прекращаются бои в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное, Лебединский и Широкино. Под прикрытием огня из минометов и гранатометов противник пытался овладеть нашими передовыми позициями. Адекватный ответ подразделений Объединенных сил не допустила продвижение врага, ни клочке украинской земли не потеряно”, — говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Во время боевых действий прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. Раненых безотлагательно эвакуированы в госпиталь.

Текущих суток, 17 июня, потерь нет.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один сепаратиста.