ООС: бойовики 15 разів порушували “режим тиші”

Деталі

Зокрема, неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка та Опитне противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населених пунктів Водяне, що на Донеччині, Луганське та Новоолександрівка ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ – зі стрілецької зброї.

Поблизу селищ Тарамчук та Красногорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля ПІСКІВ – підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає.

Додатково

З початку 2021 року російські найманці забрали життя 26 українських військових, які захищали кордони держави у зоні ООС.