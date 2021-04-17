ООС: боевики 15 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 16 апреля, было зафиксировано 15 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, пишет УНН.
Детали
В частности, неподалеку населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельске - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В пригороде населенных пунктов Водяное, что в Донецкой области, Луганское и Новоалександровка враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка майорских - из стрелкового оружия.
Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а у песка - подствольные гранатометы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта майорских враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет.
Дополнительно
С начала 2021 российские наемники забрали жизни 26 украинских военных, защищавших границы государства в зоне ООС.