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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 111979 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 167657 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 170743 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 253142 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 295298 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 154338 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142517 просмотра

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ООС: боевики 15 раз нарушали "режим тишины"

ООС: боевики 15 раз нарушали "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 16 апреля, было зафиксировано 15 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, пишет УНН.

Детали

В частности, неподалеку населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельске - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Водяное, что в Донецкой области, Луганское и Новоалександровка враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка майорских - из стрелкового оружия.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а у песка - подствольные гранатометы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта майорских враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет.

Дополнительно

С начала 2021 российские наемники забрали жизни 26 украинских военных, защищавших границы государства в зоне ООС.

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