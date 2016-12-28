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ООН закликала зберегти докази військових злочинів у Східному Алеппо

ООН закликала зберегти докази військових злочинів у Східному Алеппо

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Спостерігачі ООН поки не отримали доступ у район Східного Алеппо, де виявлені масові поховання людей. У всесвітній організації розраховують, що докази скоєних там військових злочинів будуть належним чином збережені. Про це заявив у вівторок офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Наскільки я розумію, у нас поки немає доступу в цей район Східного Алеппо, але якщо є докази вчиненого військового злочину, ми чекаємо, що вони будуть належним чином збережені”, — сказав він.

Як повідомив в понеділок офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, звільнених від бойовиків кварталах Східного Алеппо виявлені масові поховання людей, що піддавалия тортурам і розправі.

Нагадаємо, що протистояння в Алеппо тривало кілька років. Операція зі звільнення східних кварталів міста, зайнятих збройними угрупованнями, була розпочата у листопаді, вже в середині грудня урядові сили встановили майже повний контроль над мегаполісом.

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