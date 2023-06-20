ООН ухвалила історичний договір про захист морського життя у відкритому морі

КИЇВ. 20 червня. УНН. У понеділок, після майже двадцятирічних переговорів, Організація Об'єднаних Націй ухвалила історичний міжнародний договір про управління відкритим морем. Під дію документа підпадають понад дві третини Світового океану. Вона набуде чинності після того, як буде ратифікована 60 державами, пише УНН з посиланням на сайт ООН.