ООН ухвалила історичний договір про захист морського життя у відкритому морі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У понеділок, після майже двадцятирічних переговорів, Організація Об'єднаних Націй ухвалила історичний міжнародний договір про управління відкритим морем. Під дію документа підпадають понад дві третини Світового океану. Вона набуде чинності після того, як буде ратифікована 60 державами, пише УНН з посиланням на сайт ООН.
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"Історичне досягнення, яке ми святкуємо сьогодні, є життєво важливим для подолання цих загроз і забезпечення сталості тих районів, які не підпадають під національну юрисдикцію - понад дві третини океану", - заявив після ухвали Угоди генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Деталі
4 березня, після майже двадцятирічних переговорів, делегати Міжурядової конференції з морського біорізноманіття районів океану за межами національної юрисдикції погодили текст історичної угоди - уперше країни домовилися захищати біорізноманіття в міжнародних водах.
В понеділок 19 червня 193 країни, що входять до складу ООН, угоду ухвалили. Під дію документа підпадають понад дві третини Світового океану.
Угода відкрита для підписання впродовж двох років починаючи з 20 вересня 2023 року, тобто наступного дня після Саміту з ЦСР. Вона набуде чинності після того, як буде ратифікована 60 державами. Не пізніше ніж через рік після набуття нею чинності Генеральному секретарю необхідно буде скликати першу нараду Конференції сторін угоди.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав усі країни підписати та ратифікувати угоду, щоб вона набула чинності.
Перша в історії юридично обов'язкова глобальна угода такого роду, відома як Договір про відкрите море, забезпечує основу для захисту навколишнього середовища та біорізноманіття в міжнародних водах, які покривають понад 60% поверхні Землі. Наразі під захистом перебуває лише 1,2% акваторії Світового океану. Прийняття домовленості, слідує за зобов'язанням країн-членів ООН, яке вони взяли на себе в грудні, захистити 30% світового суходолу і водних ресурсів до 2030 року з метою зупинити і повернути назад нинішню кризу вимирання видів.
"Наш океан під загрозою. Але Договір про захист біологічного різноманіття у відкритому морі за межами національної юрисдикції дає океану шанс на боротьбу. Це історичне досягнення є прикладом того, як глобальні загрози долаються глобальними діями", - прокоментував подію Гутерріш у Twitter.
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