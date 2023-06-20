ООН приняла исторический договор о защите морской жизни в открытом море

Цитата

"Историческое достижение, которое мы празднуем сегодня, является жизненно важным для преодоления этих угроз и обеспечения устойчивости тех районов, которые не подпадают под национальную юрисдикцию - более двух третей океана", - заявил после принятия Соглашения генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Детали

4 марта, после почти двадцатилетних переговоров, делегаты Межправительственной конференции по морскому биоразнообразию районов океана за пределами национальной юрисдикции согласовали текст исторического соглашения - впервые страны договорились защищать биоразнообразие в международных водах.

В понедельник 19 июня 193 страны, входящие в состав ООН, соглашение приняли. Под действие документа подпадают более двух третей Мирового океана.

Соглашение открыто для подписания в течение двух лет начиная с 20 сентября 2023 года, то есть на следующий день после Саммита по ЦУР. Оно вступит в силу после того, как будет ратифицировано 60 государствами. Не позднее чем через год после вступления его в силу Генеральному секретарю необходимо будет созвать первое совещание Конференции сторон соглашения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны подписать и ратифицировать соглашение, чтобы оно вступило в силу.

Первое в истории юридически обязательное глобальное соглашение такого рода, известное как Договор об открытом море, обеспечивает основу для защиты окружающей среды и биоразнообразия в международных водах, которые покрывают более 60% поверхности Земли. Сейчас под защитой находится лишь 1,2% акватории Мирового океана. Принятие договоренности, следует за обязательством стран-членов ООН, которое они взяли на себя в декабре, защитить 30% мировой суши и водных ресурсов до 2030 года с целью остановить и обратить вспять нынешний кризис вымирания видов.

"Наш океан под угрозой. Но Договор о защите биологического разнообразия в открытом море за пределами национальной юрисдикции дает океану шанс на борьбу. Это историческое достижение является примером того, как глобальные угрозы преодолеваются глобальными действиями", - прокомментировал событие Гутерриш в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит миллиард долларов на восстановление от ООН и партнеров