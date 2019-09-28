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ООН: щороку близько 7 млн жінок отримують травми під час підпільних абортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. За даними Організації Об’єднаних Націй щорічно у світі близько 7 млн жінок отримують травми в результаті підпільних абортів, що призводить до безпліддя. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр новин ООН.

ООН: щороку близько 7 млн жінок отримують травми під час підпільних абортів

“За даними ООН, щорічно в світі проводять 25 млн операцій зі штучного переривання вагітності в небезпечних умовах. Щороку 22 тисячі жінок помирають в результаті таких операцій. Близько 7 мільйонів жінок отримують під час підпільних абортів травми, в тому числі що ведуть до безпліддя”, — йдеться в повідомленні.

Жертвами дискримінації і заборон на аборти у першу чергу стають представниці найбідніших і найбільш беззахисних груп населення. У дуже багатьох країнах аборти досі тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Деяких жінок відправляють до в’язниці за рішення перервати вагітність, навіть коли існує загроза їх здоров’ю, інших засуджують до тюремних термінів за викидень.

“У відповідності зі стандартами міжнародного права, держави не можуть застосовувати кримінальне законодавство по відношенню до жінок, які вирішили зробити аборт. Держави повинні гарантувати право на легальні, безпечні та доступні аборти для всіх жінок і дівчаток”, — повідомили експерти.

Нагадаємо, за 2014-2018 роки в Україні було обліковано 12 кримінальних проваджень за статтею незаконне проведення аборту або стерилізації.

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