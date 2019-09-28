ООН: ежегодно около 7 млн женщин получают травмы во время подпольных абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. По данным Организации Объединенных Наций ежегодно в мире около 7 млн женщин получают травмы в результате подпольных абортов, что приводит к бесплодию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр новостей ООН.
"По данным ООН, ежегодно в мире проводят 25 млн операций по искусственному прерыванию беременности в опасных условиях. Ежегодно 22 000 женщин умирают в результате таких операций. Около 7 млн женщин получают во время подпольных абортов травмы, в том числе ведущих к бесплодию", - говорится в сообщении.
Жертвами дискриминации и запретов на аборты в первую очередь становятся представительницы бедных и беззащитных групп населения. В очень многих странах аборты до сих пор влекут за собой уголовную ответственность. Некоторых женщин отправляют в тюрьму за решение прервать беременность, даже если существует угроза их здоровью, других приговаривают к тюремным срокам за выкидыш.
"В соответствии со стандартами международного права, государства не могут применять уголовное законодательство по отношению к женщинам, которые решили сделать аборт. Государства должны гарантировать право на легальные, безопасные и доступные аборты для всех женщин и девочек", - сообщили эксперты.
Напомним, по 2014-2018 годы в Украине было учтено 12 уголовных производств по статье незаконное проведение аборта или стерилизации.