ООН: правосуддя за трагедію 2 травня в Одесі досі залишається примарним

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 176220 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 131981 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 115667 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 123215 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 143023 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145185 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229900 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217341 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187538 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177310 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

2.7м/с
70%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 13676 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 13031 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 15002 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 13377 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 12632 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 176225 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 170679 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 290066 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 312462 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 394087 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 516 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55664 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38563 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52927 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54468 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

ООН: правосуддя за трагедію 2 травня в Одесі досі залишається примарним

Київ • УНН

 • 23118 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Цього року 2 травня відзначається шоста річниця насильства в Одесі, яке забрало життя 48 людей, однак жодна особа так і не була притягнена до відповідальності за 48 вбивств та смертей, заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, повідомили УНН у пресслужбі представництва ООН в Україні.

ООН: правосуддя за трагедію 2 травня в Одесі досі залишається примарним

“Останні шість років сім’ї жертв борються за справедливість за смерть своїх близьких. Всі ці шість років правосуддя залишається примарним”, — сказала Богнер.

Документ, опублікований сьогодні моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, надає оновлену інформацію про стан розслідувань та судових процесів щодо подій у центрі міста та на площі Куликове Поле. Документ також надає рекомендації уряду та міжнародній спільноті щодо подальших кроків для забезпечення правосуддя за смерті та вбивства.

“За рік, що минув, не було істотного прогресу в розслідуванні чи судових процесах. Щодо смертей в центрі міста, то ні розслідування, ні судові процеси не просунулися вперед з 2 травня 2019 року. Ми також бачимо, відсутність прогресу у розслідуванні смертей на Куликовому Полі. Також ми не бачили істотного прогресу у кримінальних провадженнях щодо співробітників поліції, обвинувачуваних у неналежному реагуванні на сутички та заворушення”, — сказала Богнер.

Тим не менш, як вказано, певний прогрес був досягнутий у справі колишнього начальника ГУ МВС в Одеській області, обвинувачуваного у зловживанні владою чи службовими повноваженнями та залишенні в небезпеці, якому суд надав пріоритет. За останні 12 місяців відбулося близько 25 засідань.

“Я закликаю українську владу забезпечити притягнення до відповідальності винних в насильстві 2 травня. Офіс Генерального прокурора має забезпечити ефективне, ретельне і неупереджене розслідування вбивств та насильницьких смертей. Голови судів мають надати пріоритет кримінальним провадженням у незавершених справах. Сім’ї жертв мають право на правду та справедливість за смерть своїх близьких”, — підсумувала Богнер.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41