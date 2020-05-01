ООН: правосуддя за трагедію 2 травня в Одесі досі залишається примарним
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Цього року 2 травня відзначається шоста річниця насильства в Одесі, яке забрало життя 48 людей, однак жодна особа так і не була притягнена до відповідальності за 48 вбивств та смертей, заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, повідомили УНН у пресслужбі представництва ООН в Україні.
“Останні шість років сім’ї жертв борються за справедливість за смерть своїх близьких. Всі ці шість років правосуддя залишається примарним”, — сказала Богнер.
Документ, опублікований сьогодні моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, надає оновлену інформацію про стан розслідувань та судових процесів щодо подій у центрі міста та на площі Куликове Поле. Документ також надає рекомендації уряду та міжнародній спільноті щодо подальших кроків для забезпечення правосуддя за смерті та вбивства.
“За рік, що минув, не було істотного прогресу в розслідуванні чи судових процесах. Щодо смертей в центрі міста, то ні розслідування, ні судові процеси не просунулися вперед з 2 травня 2019 року. Ми також бачимо, відсутність прогресу у розслідуванні смертей на Куликовому Полі. Також ми не бачили істотного прогресу у кримінальних провадженнях щодо співробітників поліції, обвинувачуваних у неналежному реагуванні на сутички та заворушення”, — сказала Богнер.
Тим не менш, як вказано, певний прогрес був досягнутий у справі колишнього начальника ГУ МВС в Одеській області, обвинувачуваного у зловживанні владою чи службовими повноваженнями та залишенні в небезпеці, якому суд надав пріоритет. За останні 12 місяців відбулося близько 25 засідань.
“Я закликаю українську владу забезпечити притягнення до відповідальності винних в насильстві 2 травня. Офіс Генерального прокурора має забезпечити ефективне, ретельне і неупереджене розслідування вбивств та насильницьких смертей. Голови судів мають надати пріоритет кримінальним провадженням у незавершених справах. Сім’ї жертв мають право на правду та справедливість за смерть своїх близьких”, — підсумувала Богнер.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.