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ООН: правосудие за трагедию 2 мая в Одессе до сих пор остается призрачным

Киев • УНН

 • 23118 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В этом году 2 мая отмечается шестая годовщина насилия в Одессе, унесшего жизни 48 человек, однако ни один человек так и не был привлечена к ответственности за 48 убийств и смертей, заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщили УНН в пресс-службе представительства ООН в Украине.

ООН: правосудие за трагедию 2 мая в Одессе до сих пор остается призрачным

"Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость за смерти своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным", - сказала Богнер.

Документ, опубликованный сегодня мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, предоставляет обновленную информацию о состоянии расследований и судебных процессов по событиям в центре города и на площади Куликово Поле. Документ также дает рекомендации правительству и международному сообществу относительно дальнейших шагов для обеспечения правосудия за смерти и убийства.

"За прошедший год, не было существенного прогресса в расследовании или судебных процессах. Что касается смертей в центре города, ни расследования, ни судебные процессы не продвинулись вперед со 2 мая 2019 года. Мы также видим, отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле. Также мы не видели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки", - сказала Богнер.

Тем не менее, как указано, определенный прогресс был достигнут в деле бывшего начальника ГУ МВД в Одесской области, обвиняемого в злоупотреблении властью или служебными полномочиями и оставлении в опасности, которому суд предоставил приоритет. За последние 12 месяцев произошло около 25 заседаний.

"Я призываю украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких", - подытожила Богнер.

Напомним, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и были ранены более 250 человек.

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