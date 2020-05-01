ООН: правосудие за трагедию 2 мая в Одессе до сих пор остается призрачным

КИЕВ. 1 мая. УНН. В этом году 2 мая отмечается шестая годовщина насилия в Одессе, унесшего жизни 48 человек, однако ни один человек так и не был привлечена к ответственности за 48 убийств и смертей, заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщили УНН в пресс-службе представительства ООН в Украине.