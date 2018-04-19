ООН надав статус об'єктів с/г спадщини світового значення 13 новим ландшафтам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Продовольча і сільськогосподарська Організація Об'єднаних націй (ФАО) надала статус об'єктів сільськогосподарського спадщини 13 нових ландшафтам. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФАО.
Відзначено, що статус с / г значення було надано цим ландшафтам завдяки їх майстерним способам поєднання задоволення людських потреб і збереження природних ресурсів для створення взаємовигідних джерел засобів до існування і екосистем.
Нові ландшафтні системи в цій програмі ФАО перебувають в Китаї, Єгипті, Японії, Республіці Корея, Мексиці, Португалії, Іспанії та Шрі-Ланці. Їх первинне виробництво варіюється від фруктів, овочів, солі і рису до шовку, м'яса, чаю і васабі.
"Ці системи відображають глибоку гармонію між людством і природою", - сказала заступник Генерального директора ФАО Марія Хелена Семеду.
Відзначено, що з урахуванням нових об'єктів загальна кількість об'єктів с / г спадщини світового значення по всьому світу зросла до 50. У цій програмі підкреслюються унікальні способи, за допомогою яких сільські громади протягом поколінь забезпечували продовольчу безпеку, життєздатні джерела коштів для існування, стійкі екосистеми і високий рівень біорізноманіття, примножуючи при цьому унікальну красу.
Нагадаємо, Виконавчий рада ЮНЕСКО схвалив присвоєння статусу глобального геопарка 13 нових об'єктів в Північній Америці, Азії та Європі.