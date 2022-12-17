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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Онлайн-словник Dictionary.com вибрав слово року - "жінка"

Онлайн-словник Dictionary.com вибрав слово року - "жінка"

Київ • УНН

 • 654466 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Слово 2022 року за версією онлайн-словника англійської мови Dictionary.com – "жінка". Сайт пояснює такий вибір пошуковим даним та культурним обговоренням, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, вибір цього року є відображенням культурних дискусій про гендер, ідентичність і мову, що продовжуються, а також про те, як люди звертаються до словника, щоб розібратися в цих складних питаннях.

Цього року пошуки слова "жінка" на Dictionary.com багаторазово зросли. У пік пошуку слова "жінка" на Dictionary.com у 2022 році кількість запитів за цим словом збільшилася більш ніж на 1400% (величезний стрибок для такого поширеного слова). Наступні сплески зрештою призвели до подвоєння частоти пошуку слова проти звичайного року.

Доповнення

За підсумками року словники англійської мови традиційно обирають слово року.

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