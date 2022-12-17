Онлайн-словарь Dictionary.com выбрал слово года - "женщина"

Детали

Как отмечается, выбор этого года является отражением продолжающихся культурных дискуссий о гендере, идентичности и языке, а также о том, как люди обращаются к словарю, чтобы разобраться в этих сложных вопросах.

В этом году поиски слова "женщина" на Dictionary.com многократно выросли. В пик поиска слова "женщина" на Dictionary.com в 2022 году количество запросов по этому слову увеличилось более чем на 1400% (огромный скачок для такого распространенного слова). Последующие всплески в конечном итоге привели к удвоению частоты поиска слова по сравнению с обычным годом.

Дополнение

По итогам года словари английского языка традиционно выбирают слово года.