Онищенко повідомив, що готовий надати НАБУ оригінал запису з нібито Порошенком
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Народний депутата України Олександр Онищенко повідомив, що готовий надати Національному антикорупційному бюро України оригінал запису нібито з Президентом Петром Порошенком для здійснення експертизи. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"…хочу заявити, що готовий надати НАБУ, або хто там сміливий, оригінал запису для експертизи. І пристрій, що хочете. Всіляко відкритий до співпраці з делікатної теми. Я відкритий і зацікавлений. Сподіваюся, і вони – теж", - зазначив він.
Нагадаємо,Національне антикорупційне бюро готове вивчити "записи Онищенка" в межах своєї компетенції за умови одержання оригіналів записів.