Онищенко сообщил, что готов предоставить НАБУ оригинал записи с якобы Порошенко

"... хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите. Всячески открыт к сотрудничеству с деликатной темы. Я открыт и заинтересован. Надеюсь, и они - тоже", - отметил он.



Напомним, Национальное антикоррупционное бюро готово изучить "записи Онищенко" в пределах своей компетенции при условии получения оригиналов записей.