Онищенко сообщил, что готов предоставить НАБУ оригинал записи с якобы Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат Украины Александр Онищенко сообщил, что готов предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины оригинал записи якобы с Президентом Петром Порошенко для осуществления экспертизы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите. Всячески открыт к сотрудничеству с деликатной темы. Я открыт и заинтересован. Надеюсь, и они - тоже", - отметил он.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро готово изучить "записи Онищенко" в пределах своей компетенции при условии получения оригиналов записей.