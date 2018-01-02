Омелян пообіцяв українцям доступні електрокари
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. З 1 січня цього року при купівлі електрокара сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) та акциз не потрібно. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
“З 1 січня електрокари в Україні стануть одними із найдешевших в Європі. Більше ПДВ і акциз платити не потрібно”, — зазначив він.
Міністр висловив сподівання, що “українці оберуть саме цей екологічний і майже з нульовими витратами при експлуатації вид транспорту”.
“Наприклад, власник електричного Ніссан Ліф лише на пальному економить мінімум 50 тис. грн щорічно. Це не враховуючи того, що вартість технічного обслуговування також в рази менша”, - додав В.Омелян.
Як повідомляв УНН, останні кілька років в Україні спостерігається збільшення попиту на електрокари. І більше третини українців вже хочуть придбати собі небензинове авто.
На сьогодні в країні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів, і їх інфраструктура продовжує розвиватися.
Додамо, що мережа АЗК WOG заявила про намір обладнати зарядками для електрокарів всі свої АЗК.