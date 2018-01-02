Омелян пообіцяв українцям доступні електрокари

КИЇВ. 2 січня. УНН. З 1 січня цього року при купівлі електрокара сплачувати податок на додану вартість (ПДВ) та акциз не потрібно. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.