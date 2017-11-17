Омелян не виключив подальшого підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення

"Підвищення залізничних тарифів, які ми вже відчули цього року на 15%, безумовно, це, на жаль, буде не останнє підвищення для того, щоб залізниця вийшла з тієї ями, в якій вона знаходиться", - сказав він.

Нагадаємо, набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури, згідно з який, тарифи на вантажні залізничні перевезення зросли на 15%.