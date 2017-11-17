Омелян не виключив подальшого підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Міністр інфраструктури Володимир Омелян не виключив подальшого підвищення тарифів на вантажні перевезення на ПАТ "Укрзалізниця" після їхнього зростання на 15%. Про це він сьогодні сказав під час презентації проекту Сталої логістичної стратегії та плану дій для України, розроблених за підтримки Світового Банку, передає кореспондент УНН.
"Підвищення залізничних тарифів, які ми вже відчули цього року на 15%, безумовно, це, на жаль, буде не останнє підвищення для того, щоб залізниця вийшла з тієї ями, в якій вона знаходиться", - сказав він.
Нагадаємо, набрав чинності наказ Міністерства інфраструктури, згідно з який, тарифи на вантажні залізничні перевезення зросли на 15%.