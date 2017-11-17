Омелян не исключил дальнейшего повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки

"Повышение железнодорожных тарифов, которые мы уже почувствовали в этом году на 15%, безусловно, это, к сожалению, будет не последнее повышение для того, чтобы железная дорога вышла из той ямы, в которой она находится", - сказал он.

Напомним, вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры, согласно который, тарифы на грузовые железнодорожные перевозки выросли на 15%.