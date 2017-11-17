Омелян не исключил дальнейшего повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Владимир Омелян не исключил дальнейшего повышения тарифов на грузовые перевозки на ПАО "Укрзализныця" после их роста на 15%. Об этом он сказал во время презентации проекта Постоянной логистической стратегии и плана действий для Украины, разработанных при поддержке Всемирного банка, передает корреспондент УНН.
"Повышение железнодорожных тарифов, которые мы уже почувствовали в этом году на 15%, безусловно, это, к сожалению, будет не последнее повышение для того, чтобы железная дорога вышла из той ямы, в которой она находится", - сказал он.
Напомним, вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры, согласно который, тарифы на грузовые железнодорожные перевозки выросли на 15%.