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Омелян ініціював позбавлення ліцензії туроператора, з яким українці вилітали до Тунісу

Омелян ініціював позбавлення ліцензії туроператора, з яким українці вилітали до Тунісу

Київ • УНН

 • 12095 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян ініціював позбавлення ліцензії туроператора "Оазис", з яким туристи вилітали до Тунісу. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Зі свого боку я звернувся з ініціативою позбавити ліцензії цього туроператора та до правоохоронних органів”, — повідомив Омелян.

Разом з тим, міністр зазначив, що загалом ситуація з цим туроператором належить до компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 3 липня, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.

Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.

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