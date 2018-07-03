Омелян ініціював позбавлення ліцензії туроператора, з яким українці вилітали до Тунісу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян ініціював позбавлення ліцензії туроператора "Оазис", з яким туристи вилітали до Тунісу. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Зі свого боку я звернувся з ініціативою позбавити ліцензії цього туроператора та до правоохоронних органів”, — повідомив Омелян.
Разом з тим, міністр зазначив, що загалом ситуація з цим туроператором належить до компетенції Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 3 липня, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.
Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.