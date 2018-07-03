Омелян инициировал лишение лицензии туроператора, с которым украинцы вылетали в Тунис
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян инициировал лишение лицензии туроператора "Оазис", с которым туристы вылетали в Тунис. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Со своей стороны я обратился с инициативой лишить лицензии этого туроператора и в правоохранительные органы", - сообщил Омелян.
Вместе с тем, министр отметил, что в целом ситуация с этим туроператором относится к компетенции Министерства экономического развития и торговли.
Как сообщал УНН, сегодня, 3 июля, по состоянию на 11:45 в Киев из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну.
Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.