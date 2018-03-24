Омбудсмен заявила, що контролюватиме дотримання прав Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пообіцяла контролювати дотримання прав людини у справі арештованого народного депутата Надії Савченко. Про це повідомляє прес-служба Омбудсмена, передає УНН.
“Під час затримання Надії Савченко були порушені вимоги чинного законодавства. Цей факт підтверджений рішенням слідчого судді в ході судового засідання... З огляду на ситуацію, я особисто як Уповноважений з прав людини в подальшому здійснюватиму контроль за додержанням конституційних прав Надії Савченко”, — сказала Денісова.
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Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності і надала дозвіл на її затримання і арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, в чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 КК. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є неспростовні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Шевченківський районний суд Києва 23 березня обрав для Савченко запобіжний захід у вигляді арешту на 59 днів — до 20 травня.