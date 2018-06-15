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Омбудсмен РФ заявила, що голодуючий Сенцов додав у вазі

Омбудсмен РФ заявила, що голодуючий Сенцов додав у вазі

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що голодуючий український режисер Олег Сенцов додав у вазі, а також попросила допустити до нього лікарів, запропонованих українською стороною. Про це вона заявила в п'ятницю, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні я направила запит у ФСВП з проханням допустити лікарів, зокрема запропонованих українською стороною ... для того, щоб можна було провести разом з нашими лікарями незалежну експертизу і сказати про його стан здоров'я. Але його стан здоров'я сьогодні задовільний, він кожен день з його дозволу отримує крапельниці з повним набором всіх необхідних поживних речовин: білків, вітамінів. І у вазі він не тільки не втратив, а й на 2 кг додав", - пояснила Т.Москалькова.

Крім того, раніше вона заявила, що розцінює поїздку українського омбудсмена Людмили Денісової в колонію, де перебуває О.Сенцов всупереч колишнім домовленостям, як її особисту ініціативу.

Як повідомляв УНН, омбудсмен України Людмила Денісова заявила, що в російській колонії її не пустили до утримуваного українському режисерові Олегу Сенцова.

Нагадаємо, засуджений в РФ до 20 років позбавлення волі Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування.

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