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Олімпійський чемпіон Ето'о відновив футбольну кар'єру

Олімпійський чемпіон Ето'о відновив футбольну кар'єру

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Легенда камерунського футболу Самуель Ето'о вирішив в 38 років відновити професійну футбольну кар'єру, передає УНН з посиланням на твіттер іспанського клубу.

Африканський бомбардир заключив угоду із командою третього іспанського дивізіону “Пенья Депортіва”.

Нова команда титулованого футболіста, в активі якого три чемпіонські титули іспанської Прімери, по два Кубки, Суперкубки Іспанії, три перемоги в Лізі чемпіонів, тріумф на Клубному чемпіонаті світу, чемпіонство в Італії — займає 6 місце і веде боротьбу за потрапляння в Сегунду.

Примітно, що пік трансферної вартості гравця припав на 2011 рік. Тоді камерунець коштував 42 млн. євро і виступав за “Інтер”.

Додамо, за свою багаторічну кар’єру камерунець грав за “Реал”, “Інтер”, “Челсі”, “Анжи”, “Сампдорію”, “Евертон”. У “Барселоні” забив 108 м’ячів у 145 матчах. Також в активі Самуеля 118 матчів і 56 забитих голів у футболці збірної Камеруну та звання Олімпійського чемпіона 2000 року.

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