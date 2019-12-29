Олимпийский чемпион Это'о восстановил футбольную карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Легенда камерунского футбола Самуэль Это'о решил в 38 лет возобновить профессиональную футбольную карьеру, передает УНН со ссылкой на твиттер испанского клуба.
Африканский бомбардир заключил соглашение с командой третьего испанского дивизиона “Пенья Депортиво”.
Новая команда титулованного футболиста, в активе которого три чемпионских титула испанской Примеры, по два Кубка, Суперкубка Испании, три победы в Лиге чемпионов, триумф на Клубном чемпионате мира, чемпионство в Италии — занимает 6 место и ведет борьбу за попадание в Сегунду.
Примечательно, что пик трансферной стоимости игрока пришелся на 2011 год. Тогда камерунец стоил 42 млн. евро и выступал за “Интер”.
Добавим, за свою многолетнюю карьеру камерунец играл за “Реал”, “Интер”, “Челси”, “Анжи”, “Сампдорию”, “Эвертон”. В “Барселоне” забил 108 мячей в 145 матчах. Также в активе Самуэля 118 матчей и 56 забитых голов в футболке сборной Камеруна и звание Олимпийского чемпиона 2000 года.