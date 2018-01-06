"Олімпік" продовжив контракт із тренером та розірвав угоду із нападником
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У стані ФК "Олімпік" (Донецьк) відбулася кадрова зміна в ростері, а також було вирішено продовжити контракти із тренерським складом команди, інформує УНН з посиланням на прес-службу донецького клубу.
Головний тренер команди Роман Санжар продовжив контракт з "Олімпіком" ще на один рік, який закінчувався в кінці 2017 роки. Нова угода з 38-річним фахівцем буде діяти до кінця 2018 року.
Крім того, продовжено угоди з помічниками головного тренера. Тренер з фізпідготовки Олексій Зміївський і тренер воротарів Станіслав Тищенко уклали нові контракти також терміном на один рік.
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Зазначено, що Санжар очолив "Олімпік" в квітні 2013 року. З тих пір він провів біля керма донецького клубу 154 матчі, в яких донеччани здобули 55 перемог, 42 матчі звели до нічиїх і 57 раз програли. Під керівництвом Санжара команда вийшла в Прем'єр-лігу, закріпилася там, а в минулому році вперше завоювала путівку в кваліфікацію Ліги Європи.
Натомість контракт 32-річного нападника "Олімпіка" Володимира Прийомова з донецьким клубом підійшов до кінця. Сторони прийняли рішення не продовжувати співпрацю. Склад донеччан Прийомов поповнив лише у вересні, підписавши короткострокову угоду - до кінця осінньої частини сезону - забив три голи у восьми матчах і був одним з лідерів колективу.
Нагадаємо, що раніше стан "Олімпіку" залишив й півзахисник Андрій Богданов.