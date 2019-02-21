"Олімпіакос" зазнав кадрових втрат перед матчем з "Динамо"

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Грецький ФК “Олімпіакос” не зможе розраховувати на ряд гравців перед матчем у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи із київським “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на сайт грецького колективу.

В заявці не виявилося основного центрального захисника Ягоша Вуковича, правого оборонця Ельабделлауі і півзахисників Мохаммеда Камара і Лазароса Хрістодолопулоса.

У Києві на поле мають шанси вийти:

Воротарі: Лефтеріс Хутесіотіс, Жозе Са, Юрій Лодигін;

Захисники: Яссін Меріа, Костас Цімікас, Леонардо Кутріс, Міранда, Василіс Торосідіс, Папі Абу Сіссе;

Півзахисники: Андреас Бухалакіс, Бібрас Натхо, Костас Фортуніс, Танасис Андруцос, Гільєрме, Гіоргос Масурас, Жиль Діаш, Даніель Поденсе;

Нападники: Мігель Анхель Герреро, Ахмед Хассан.

Примітно, що Хрістодолопулос у нинішній кампанії в 26 матчах за клуб забив 9 разів, Камара і Вукович мають по 3 голи, Ельабделлауі двічі відзначався при 5 асистах.

Нагадаємо, що перша гра команд завершилася в Піреях з результатом 2:2.

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