"Олімпіакос" зазнав кадрових втрат перед матчем з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Грецький ФК “Олімпіакос” не зможе розраховувати на ряд гравців перед матчем у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи із київським “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на сайт грецького колективу.
В заявці не виявилося основного центрального захисника Ягоша Вуковича, правого оборонця Ельабделлауі і півзахисників Мохаммеда Камара і Лазароса Хрістодолопулоса.
У Києві на поле мають шанси вийти:
Воротарі: Лефтеріс Хутесіотіс, Жозе Са, Юрій Лодигін;
Захисники: Яссін Меріа, Костас Цімікас, Леонардо Кутріс, Міранда, Василіс Торосідіс, Папі Абу Сіссе;
Півзахисники: Андреас Бухалакіс, Бібрас Натхо, Костас Фортуніс, Танасис Андруцос, Гільєрме, Гіоргос Масурас, Жиль Діаш, Даніель Поденсе;
Нападники: Мігель Анхель Герреро, Ахмед Хассан.
Примітно, що Хрістодолопулос у нинішній кампанії в 26 матчах за клуб забив 9 разів, Камара і Вукович мають по 3 голи, Ельабделлауі двічі відзначався при 5 асистах.
Нагадаємо, що перша гра команд завершилася в Піреях з результатом 2:2.