"Олімпіакос" зазнав кадрових втрат перед матчем з "Динамо"

В заявці не виявилося основного центрального захисника Ягоша Вуковича, правого оборонця Ельабделлауі і півзахисників Мохаммеда Камара і Лазароса Хрістодолопулоса.

У Києві на поле мають шанси вийти:

Воротарі: Лефтеріс Хутесіотіс, Жозе Са, Юрій Лодигін;

Захисники: Яссін Меріа, Костас Цімікас, Леонардо Кутріс, Міранда, Василіс Торосідіс, Папі Абу Сіссе;

Півзахисники: Андреас Бухалакіс, Бібрас Натхо, Костас Фортуніс, Танасис Андруцос, Гільєрме, Гіоргос Масурас, Жиль Діаш, Даніель Поденсе;

Нападники: Мігель Анхель Герреро, Ахмед Хассан.

Примітно, що Хрістодолопулос у нинішній кампанії в 26 матчах за клуб забив 9 разів, Камара і Вукович мають по 3 голи, Ельабделлауі двічі відзначався при 5 асистах.

Нагадаємо, що перша гра команд завершилася в Піреях з результатом 2:2.