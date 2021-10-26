Олімпіада-2022: на Іграх у Пекіні спортсменам заборонили секс та вечірки

Деталі

Всім іноземцям, які приїхали до Китаю, буде рекомендовано “звести до мінімуму фізичну взаємодію один з одним”. Потрібно всюди носити маски, уникати закритих або багатолюдних просторів і підтримувати двометрову відстань між людьми.

Порушенням правил, за яким буде депортація з Китаю, будуть також вважатися секс і святкові вечірки.

Доповнення

Напередодні організатори Ігор у Пекіні опублікували умови перебування на події під час пандемії.

Схожі обмеження діяли і під час літньої Олімпіади у Токіо. Спортсмени навіть підозрювали японських організаторів, що ті спеціально поставили в олімпійському селі картонні ліжка, які легко зламати під час бурхливого сексу. Після закінчення Ігор-2020 деякі спортсмени зізнавалися в інтерв’ю та соцмережах, що вони таки випробували ці незвичайні ліжка, проігнорувавши заборони.