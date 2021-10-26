Олімпіада-2022: на Іграх у Пекіні спортсменам заборонили секс та вечірки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Оргкомітет зимової Олімпіади в Пекіні підтвердив, що з метою запобігання розповсюдженню COVID-19 в олімпійських селищах під час Ігор-2022 діятиме жорстка заборона на спілкування між спортсменами з різних делегацій, пише УНН.
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Всім іноземцям, які приїхали до Китаю, буде рекомендовано “звести до мінімуму фізичну взаємодію один з одним”. Потрібно всюди носити маски, уникати закритих або багатолюдних просторів і підтримувати двометрову відстань між людьми.
Порушенням правил, за яким буде депортація з Китаю, будуть також вважатися секс і святкові вечірки.
Доповнення
Напередодні організатори Ігор у Пекіні опублікували умови перебування на події під час пандемії.
Схожі обмеження діяли і під час літньої Олімпіади у Токіо. Спортсмени навіть підозрювали японських організаторів, що ті спеціально поставили в олімпійському селі картонні ліжка, які легко зламати під час бурхливого сексу. Після закінчення Ігор-2020 деякі спортсмени зізнавалися в інтерв’ю та соцмережах, що вони таки випробували ці незвичайні ліжка, проігнорувавши заборони.