Олімпіада-2020: сьогодні вирішиться питання щодо присутності на іграх іноземних уболівальників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Організатори літніх Олімпійських ігор в Токіо сьогодні, 20 березня, проведуть зустріч в онлайн-форматі, щоб обговорити можливість допуску іноземних глядачів на спортивні об’єкти під час змагань. Про це повідомило агентство Kyodo, пише УНН.
Деталі
Дата зустрічі була перенесена на більш ранній термін. Раніше Kyodo повідомляло, що вона повинна була пройти 22 березня. У зустрічі візьмуть участь керівництво Міжнародного олімпійського комітету і Міжнародного паралімпійського комітету, уряд Японії, адміністрація Токіо і оргкомітет Ігор.
Уряд Японії, за даними агентства, вже фактично прийняв рішення проводити Ігри без іноземних уболівальників. Такої ж позиції, згідно з опитуваннями громадської думки, дотримуються і самі японці.
Контекст
Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
В даний час в Японії діє фактична заборона на видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу в зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу. Ця заборона набула чинності 28 грудня минулого року, спочатку цей захід повинен був діяти до кінця січня, проте потім його продовжили поряд з режимом НС до 21 березня.
Однак навіть після повного зняття режиму НС МЗС Японії на якийсь час збереже заборону на видачу нових віз іноземцям. Зараз в країну можуть в’їхати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи і які постійно проживають в Японії.
Згідно зі статистикою ВООЗ — в Японії 452 702 випадків захворювання, 8 758 людей загинули.