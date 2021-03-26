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Олімпіада-2020: прем'єр Японії особисто запросить Байдена на Ігри у Токіо

Олімпіада-2020: прем'єр Японії особисто запросить Байдена на Ігри у Токіо

Київ • УНН

 • 16197 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив, що запросить президента США Джо Байдена на Олімпійські ігри в Токіо. Японський прем’єр має намір оголосити запрошення під час зустрічі з президентом США у Вашингтоні, запланованої на квітень, пише УНН з посиланням на Kyodo.

Деталі

“Звичайно, вважаю, що так і станеться”, — сказав Суга у відповідь на питання членів парламенту про те, чи запросить він Байдена на Олімпійські ігри.

Контекст

Зустріч з Йосіхіде Сугою буде першою очною зустріччю Джо Байдена в якості президента США з іноземним лідером. 16 березня пан Суга, який раніше відкладав власну вакцинацію від коронавірусу, прищепився препаратом розробки Pfizer. Газета The Japan Times повідомляла, що другу дозу вакцини пан Суга отримає перед вильотом до Вашингтона.

Відкриття Олімпійських ігор, які через пандемію коронавірусу не відбулися в 2020 році, пройде 23 липня в Токіо. Ця Олімпіада стане першою в історії без іноземних глядачів. Оргкомітет Ігор оголосив, що відшкодує закордонним уболівальникам кошти на квитки, однак бронь готелів компенсована не буде.

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