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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 32637 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 48892 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Олимпиада-2020: премьер Японии лично пригласит Байдена на Игры в Токио

Олимпиада-2020: премьер Японии лично пригласит Байдена на Игры в Токио

Киев  •  УНН

 • 16183 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что пригласит президента США Джо Байдена на Олимпийские игры в Токио. Японский премьер намерен огласить приглашение во время встречи с президентом США в Вашингтоне, запланированной на апрель, пишет УНН со ссылкой на Kyodo.

Детали

"Конечно, полагаю, что так и произойдет",— сказал Суга в ответ на вопрос членов парламента о том, пригласит ли он Байдена на Олимпийские игры.

Контекст

Встреча с Ёсихидэ Сугой будет первой очной встречей Джо Байдена в качестве президента США с иностранным лидером. 16 марта господин Суга, ранее откладывающий собственную вакцинацию от коронавируса, привился препаратом разработки Pfizer. Газета The Japan Times сообщала, что вторую дозу вакцины господин Суга получит перед вылетом в Вашингтон.

Открытие Олимпийских игр, которые из-за пандемии коронавируса не состоялись в 2020 году, пройдет 23 июля в Токио. Эта Олимпиада станет первой в истории без иностранных зрителей. Оргкомитет Игр объявил, что возместит зарубежным болельщикам средства на билеты, однако бронь гостиниц компенсирована не будет.

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