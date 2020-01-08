Олімпіада-2020: МОК підтвердив, що розгляне питання участі росіян в Іграх після рішення CAS
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розглядатиме питання про допуск російських атлетів до участі в літніх Олімпійських іграх в Токіо 2020 року після винесення Спортивним арбітражним судом (CAS) остаточного рішення у суперечці Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) з Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) з приводу санкцій щодо російського спорту. Про це заявив директор з комунікацій МОК Марк Адамс, чий коментар наводить агентство Reuters, інформує УНН.
У середу відбулося засідання виконкому МОК у швейцарській Лозанні. За інформацією джерела, в ході засідання тема допуску російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх в Токіо не обговорювалася детально.
“Ця тема лише згадувалася. Ми дочекаємося остаточного рішення CAS, після чого розглянемо питання участі росіян в Олімпійських іграх”, — сказав Адамс.
9 грудня виконком WADA одноголосно прийняв рішення позбавити статусу відповідності РУСАДА. Це може привести до санкцій щодо російського спорту: на чотири роки Росія позбудеться права проводити найбільші спортивні змагання і претендувати на них, спортсмени країни не зможуть виступати на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх під національним прапором. Однак до вердикту CAS ці санкції не набудуть чинності.
Додамо, що Олімпійський комітет Росії підтримав рішення РУСАДА не погодитися з санкціями WADA.