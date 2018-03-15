Олена Зеркаль: необхідно посилювати санкції щодо Росії у питанні Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна у Раді Безпеки ООН закликала посилити міжнародні санкції проти РФ через ситуацію в анексованому Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву заступниці міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, опубліковану на сайті Постійного представництва Україна при ООН.

“Необхідно нарощувати існуючі багатосторонні і двосторонні санкції, резолюції Генеральної Асамблеї ООН по ситуаціях з правами людини в АР Крим та Севастополі повинні бути підтримані і слугувати дорожньою картою для зняття окупації”, — зазначила вона.

Заступниця міністра також наголосила на тому, що: “Російські окупаційні сили не обмежуються переслідуванням окремих фізичних осіб, утискають активістів Меджлісу, представників легітимного представницького органу кримських татар. Залякують і виганяють його членів”.

Як повідомляв УНН, ПАРЄ підготує доповідь про дискримінацію кримських татар в Криму.

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