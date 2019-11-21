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Олена Зеленська зустрілась з представницею ЮНІСЕФ в Україні

Олена Зеленська зустрілась з представницею ЮНІСЕФ в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Дружина президента України Олена Зеленська з нагоди 30-ї річниці Конвенції ООН про права дитини зустрілася з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Лоттою Сільвандер. Про це йдеться на сайті глави держави, передає УНН.

Зеленська та Сільвандер обговорили досягнення та виклики у сфері захисту прав українських дітей.

"Голова представництва Дитячого фонду ООН в Україні висловила прихильність до реформи шкільного харчування, ініційованої командою першої леді, та готовність до співпраці", - йдеться у повідомленні.

Лотта Сільвандер звернула увагу Олени Зеленської на гостру проблему булінгу у навчальних закладах та в соціальних мережах.

Дружина глави держави та голова представництва ЮНІСЕФ в Україні домовилися про робочу зустріч, під час якої планують поділитися баченням розв’язання згаданих проблем.

ЮНІСЕФ захищає права дітей у 190 країнах світу. Дитячий фонд ООН відкрив своє представництво у Києві 1997 року. За цей час Фонд надав уряду України допомогу на загальну суму 130 мільйонів доларів США, що дало змогу розробити та реалізувати низку програм у галузі охорони здоров’я, освіти та захисту прав дітей.

Нагадаємо, українські школярі під час зустрічі з Оленою Зеленською поскаржились на недоварену, переварену та холодну їжу в школах.

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