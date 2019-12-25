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"Олександрія" орендувала футболіста "Динамо"

"Олександрія" орендувала футболіста "Динамо"

Київ • УНН

 • 11395 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. "Динамівець" Роман Вантух продовжить другу частину сезону 2019/2020 років у складі "Олександрії", передає УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".

Угода між клубами підписана на правах оренди.

Практично весь 2019 рік Вантух провів в “Олімпіку”, за який він теж виступав на правах оренди. У весняній частині сезону 2018/2019 Роман провів за донеччан 12 ігор та забив один гол, а у першій половині сезону 2019/2020 він відіграв за “олімпійців” 10 матчів і також відзначився одним забитим м’ячем.

Зауважимо, що 21-річний півзахисник є вихованцем ФК “Львів” та “Динамо”.

Крім того додамо, новий клуб гравця набрав 33 очки і йде на 5 сходинці турнірної таблиці, відстаючи від “Динамо” тільки на 3 пункти.

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