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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 44269 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122461 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128215 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126289 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 150323 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112008 просмотра

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5 марта, 08:58 • 112244 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132280 просмотра

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"Александрия" арендовала футболиста "Динамо"

"Александрия" арендовала футболиста "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 11395 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. “Динамовец” Роман Вантух продолжит вторую часть сезона 2019/2020 годов в составе “Александрии”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

Соглашение между клубами подписано на правах аренды.

Практически весь 2019 года Вантух провел в “Олимпике”, за который он тоже выступал на правах аренды. В весенней части сезона 2018/2019 Роман провел за дончан 12 игр и забил один гол, а в первой половине сезона 2019/2020 он сыграл за “олимпийцев” 10 матчей и также отметился одним забитым мячом.

Заметим, что 21-летний полузащитник является воспитанником ФК “Львов” и “Динамо”.

Кроме того добавим, новый клуб игрока набрал 33 очка и идет на 5 строчке турнирной таблицы, отставая от “Динамо” только на 3 пункта.

Украинские Национальные Новости

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