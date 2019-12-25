"Александрия" арендовала футболиста "Динамо"

Соглашение между клубами подписано на правах аренды.

Практически весь 2019 года Вантух провел в “Олимпике”, за который он тоже выступал на правах аренды. В весенней части сезона 2018/2019 Роман провел за дончан 12 игр и забил один гол, а в первой половине сезона 2019/2020 он сыграл за “олимпийцев” 10 матчей и также отметился одним забитым мячом.

Заметим, что 21-летний полузащитник является воспитанником ФК “Львов” и “Динамо”.

Кроме того добавим, новый клуб игрока набрал 33 очка и идет на 5 строчке турнирной таблицы, отставая от “Динамо” только на 3 пункта.