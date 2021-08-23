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Олександр Ярославський: ми, "Металіст", від щирого серця присвячуємо цю перемогу Харкову

Олександр Ярославський: ми, "Металіст", від щирого серця присвячуємо цю перемогу Харкову

Київ • УНН

 • 14502 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Переповнений стадіон “Металіст” в неділю ввечері став свідком яскравої та впевненої перемоги улюбленої команди міста над київською “Оболонню” (3:0). Як розповів після матчу президент футбольного клубу “Металіст” Олександр Ярославський, ця гра стала подарунком Харкову до його 367-річчя, повідомили у пресслужбі клубу.

“Ми з Ігорем Олександровичем Тереховим пообіцяли харків’янам, що повернемо „Металіст“ — ми його повернули. Ми пообіцяли, що будемо займатися інфраструктурою — ми нею займаємося. Це п’ята поспіль перемога, але це ж тільки початок, тому зупинятися на цьому не треба, думати про це не треба, але порадіти ми можемо, — ділиться емоціями Олександр Ярославський. — Завтра виповнюється 367 років нашому улюбленому місту. Ми, „Металіст“, від щирого серця присвячуємо цю перемогу Харкову, нехай він процвітає ще не одне століття. А ми будемо тільки радіти і будемо щасливі, що живемо в цьому місті — чудовому, прекрасному, з божевільними парками, класними дорогами, з усім на світі! А ще — з найпрекраснішим „Металістом“, який ми повернули з небуття. Тому всіх зі святом, з перемогою, і усього найкращого. „Тільки Харків — тільки перемога!“ — це наш девіз, девіз харків’ян”.

Враженнями від матчу поділився і секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, який, в першу чергу, подякував усім, хто має відношення до харківського футболу.

“Хотів би подякувати дійсно всім, хто має відношення до харківського футболу. Всім, хто має відношення до відродження „Металіста“ в місті Харкові — Олександру Ярославському і всім футболістам, які подарували сьогодні Харкову, фактично в День міста, таку знаменну перемогу з рахунком 3:0. Атмосфера на стадіоні була крута! Всі раділи, всі чекали свята, й ось свято вийшло. Звичайно, ми вдячні всім за це. У понеділок у нас День міста, і я впевнений, ми на такому ж підйомі, драйві пройдемо і це свято”, — сказав Ігор Терехов.

Як відомо, “Металіст” переміг у всіх п’яти іграх Першої ліги національного чемпіонату в сезоні 2021/2022. У неділю, 22 серпня, в домашній зустрічі з “Оболонню” на переповненому стадіоні “Металіст” жовто-сині знову не залишили шансів супернику, забивши три м’ячі.

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