Олег Ляшко вакцинувався Covieshield

Цитата

“Вакцинувався у Козелецькій лікарні на своїй рідній Чернігівщині. Життя і здоров‘я українців — найвища цінність і не повинна бути заручником політичних спекуляцій. Бережіть себе і своїх близьких, вакцинуйтеся, зупиніть хворобу”, — написав Ляшко у своєму Facebook.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.