Олег Ляшко вакцинировался Covieshield
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Народный депутат ВР VIII Олег Ляшко сделал прививку от Covid-19 вакциной AstraZeneca/Covieshield, передает УНН.
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"Вакцинировался в Козелецкой больнице в своей родной Черниговской области. Жизнь и здоровье украинцев - высшая ценность и не должна быть заложником политических спекуляций. Берегите себя и своих близких, вакцинируйтесь, остановите болезнь", - написал Ляшко в своем Facebook.
Вакцинация в Украине
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.