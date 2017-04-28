Окупаційна влада Криму загальмувала пропуск автомобілів на "Чонгарі"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду "Чонгар", виникають проблеми з пропускними операціями. Про це УНН повідомили у прес-службі Бердянського прикордонного загону.
“На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду “Чонгар” виникають проблеми з пропускними операціями. Контрольні служби окупантів третій день поспіль повільно здійснюють пропуск транспортних засобів на півострів. За годину вони оформлюють по 4-5 автомобілів, що призводить до їх накопичення. Станом на 11:00 понад 50 автівок чекають на виїзд з материкової частини України", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники порадили врахувати цю інформацію і завчасно планувати маршрути руху та по можливості обирати контрольні пункти в’їзду-виїзду “Каланчак” та “Чаплинка”, які працюють в штатному режимі.