Оккупационные власти Крыма затормозили пропуск автомобилей на "Чонгаре"

"На админгранице с временно оккупированным Крымом, напротив контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар" возникают проблемы с пропускными операциями. Контрольные службы оккупантов третий день подряд медленно осуществляют пропуск транспортных средств на полуостров. За час они оформляют по 4-5 автомобилей, что приводит к их накоплению. По состоянию на 11:00 более 50 автомобилей ждут на выезд из материковой части Украины", - говорится в сообщении.

Пограничники посоветовали учесть эту информацию и заблаговременно планировать маршруты движения и по возможности выбирать контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", которые работают в штатном режиме.