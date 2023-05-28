Окупантів на Херсонщині охопила паніка, в деяких містах залишились тільки колаборанти – Херсонська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У росіян та зрадників на Херсонщині паніка, вони пакують валізи та не розлучаються зі зброєю, а в деяких населених пунктах росіян взагалі не видно. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає кореспондент УНН.
У деяких міста, зокрема у Скадовську, не спостерігається російських військових. Там тільки місцеві колаборанти, які пиячать та смажать шашлики, або ж ганяють на авто.
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"А в Генічеську колаборанти та поліція вже пакують валізи, щоб виїжджати, коли їм скажуть. А ті колаборанти, які займають високі пости, понаймали собі по кілька охоронців, тому що бояться за своє життя", - додав він.
В деяких населених пунктах окупанти все ж намагаються продемонструвати якусь діяльність, зокрема, організувати псевдовибори, звозячи людей для голосування та пропонуючи їм по 500 рублів.
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