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Окупантів на Херсонщині охопила паніка, в деяких містах залишились тільки колаборанти – Херсонська ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У росіян та зрадників на Херсонщині паніка, вони пакують валізи та не розлучаються зі зброєю, а в деяких населених пунктах росіян взагалі не видно. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає кореспондент УНН.

У деяких міста, зокрема у Скадовську, не спостерігається російських військових. Там тільки місцеві колаборанти, які пиячать та смажать шашлики, або ж ганяють на авто.

Цитата

"А в Генічеську колаборанти та поліція вже пакують валізи, щоб виїжджати, коли їм скажуть. А ті колаборанти, які займають високі пости, понаймали собі по кілька охоронців, тому що бояться за своє життя", - додав він.

В деяких населених пунктах окупанти все ж намагаються продемонструвати якусь діяльність, зокрема, організувати псевдовибори, звозячи людей для голосування та пропонуючи їм по 500 рублів.

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