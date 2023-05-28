Оккупантов на Херсонщине охватила паника, в некоторых городах остались только коллаборационисты - Херсонская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. У россиян и предателей на Херсонщине паника, они пакуют чемоданы и не расстаются с оружием, а в некоторых населенных пунктах россиян вообще не видно. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников, передает корреспондент УНН.
В некоторых городах, в частности в Скадовске, не наблюдается российских военных. Там только местные коллаборационисты, которые пьянствуют и жарят шашлыки, или же гоняют на авто.
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"А в Геническе коллаборационисты и полиция уже пакуют чемоданы, чтобы выезжать, когда им скажут. А те коллаборационисты, которые занимают высокие посты, наняли себе по несколько охранников, потому что боятся за свою жизнь", - добавил он.
В некоторых населенных пунктах оккупанты все же пытаются продемонстрировать какую-то деятельность, в частности, организовать псевдовыборы, свозя людей для голосования и предлагая им по 500 рублей.
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