Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по Харкову: у прокуратурі показали руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російські окупаційні війська в четвер пообіді завдали ракетних ударів по Холодногірському району Харкова, застосувавши С-300. За попеоедньої інформацією, загиблих та поранених немає. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Є влучання у Холодногірському районі Харкова. Попередньо, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300. Є пошкодження складських приміщень", - написав Синєгубов.
Деталі
За його словами, постраждалих немає.
У той же час, як повідомили в Офісі генпрокурора, за фактом обстрілу уже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, пошкоджено складські приміщення підприємства. Будь-які військові об‘єкти на цій території та поруч відсутні.
За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Огляд місця події проводили прокурори та слідчі поліції.
Доповнення
Російські війська не припиняють інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку на Харківщині. Близько 23:45 14 грудня у місті Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.