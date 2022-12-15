Оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по Харькову: в прокуратуре показали разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские оккупационные войска в четверг после обеда нанесли ракетные удары по Холодногорскому району Харькова, применив С-300. По предварительной информации, погибших и раненых нет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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"Есть попадание в Холодногорском районе Харькова. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300. Есть повреждения складских помещений", - написал Синегубов.
Детали
По его словам, пострадавших нет.
В то же время, как сообщили в Офисе генпрокурора, по факту обстрела уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, повреждены складские помещения предприятия. Какие-либо военные объекты на этой территории и рядом отсутствуют.
По предварительной информации, оккупанты обстреляли город ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.
Осмотр места происшествия проводили прокуроры и следователи полиции.
Дополнение
Российские войска не прекращают интенсивные обстрелы Купянского направления в Харьковской области. Около 23:45 14 декабря в городе Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры.